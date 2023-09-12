Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Швеция
21:45
АвстрияНе начат
Испания
21:45
КипрНе начат
Швейцария
21:45
АндорраНе начат
Румыния
21:45
КосовоНе начат
Норвегия
21:45
ГрузияНе начат
Мальта
21:45
Северная МакедонияНе начат
Италия
21:45
УкраинаНе начат
Израиль
21:45
БеларусьНе начат
Бельгия
21:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат
Шотландия
21:45
АнглияНе начат
Германия
22:00
ФранцияНе начат

Агент Щенникова прокомментировал заявление президента "Торпедо" о прекращении переговоров

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин дал комментарий по поводу несостоявшегося перехода футболиста в московское "Торпедо".
Фото: ТАСС
- Ярослав Савин сделал заявление по поводу Георгия, поэтому вопросы к нему. Для Щенникова поддерживать форму - не проблема, посмотрим, возможно, договоримся с "Торпедо", чтобы Георгий тренировался с ними, либо будет делать это отдельно. Есть ли ясность по будущему Щенникова? Пока конкретных новостей у меня нет, - цитирует Пушкина Sport24.

Ранее президент "Торпедо" Ярослав Савин заявил, что переговоры с представителем 32-летнего левого защитника Георгия Щенникова завершены и футболист не перейдет к "автозаводцам" в текущее трансферное окно. В течение последних недель Щенников тренировался в расположении черно-белых. В июне 2023 года игрок покинул в связи с завершением срока действия контракта московский ЦСКА, за который выступал на протяжении всей своей футбольной карьеры.

Президент "Торпедо": Щенникова не будет в нашей команде в это трансферное окно


Торпедо Щенников Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится