- Ярослав Савин сделал заявление по поводу Георгия, поэтому вопросы к нему. Для Щенникова поддерживать форму - не проблема, посмотрим, возможно, договоримся с "Торпедо", чтобы Георгий тренировался с ними, либо будет делать это отдельно. Есть ли ясность по будущему Щенникова? Пока конкретных новостей у меня нет, - цитирует Пушкина Sport24.
Ранее президент "Торпедо" Ярослав Савин заявил, что переговоры с представителем 32-летнего левого защитника Георгия Щенникова завершены и футболист не перейдет к "автозаводцам" в текущее трансферное окно. В течение последних недель Щенников тренировался в расположении черно-белых. В июне 2023 года игрок покинул в связи с завершением срока действия контракта московский ЦСКА, за который выступал на протяжении всей своей футбольной карьеры.
Президент "Торпедо": Щенникова не будет в нашей команде в это трансферное окно
Агент Щенникова прокомментировал заявление президента "Торпедо" о прекращении переговоров
Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин дал комментарий по поводу несостоявшегося перехода футболиста в московское "Торпедо".
Фото: ТАСС