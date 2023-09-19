Широков: чего меня бояться игрокам "Сатурна"? Я их пока не бил

Генеральный директор "Сатурна" и исполняющий обязанности главного тренера команды Роман Широков высказался о взаимоотношениях с футболистами.

Фото: Фёдор Успенский/СЭ

"Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока "уважают". Чего меня бояться? Я их пока не бил (смеется)", — сказал Широков.



Функционер, занимающий пост генерального директора раменской команды, параллельно исполняет обязанности главного тренера после ухода Олега Кононова. Широков заявил, что порой ему хочется поругаться с футболистами, но он понимает, что не все могут играть так, как те футболисты, с которыми он делил поле.



Источник: программа "Футбол России".