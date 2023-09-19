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Широков: чего меня бояться игрокам "Сатурна"? Я их пока не бил

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Генеральный директор "Сатурна" и исполняющий обязанности главного тренера команды Роман Широков высказался о взаимоотношениях с футболистами.
Фото: Фёдор Успенский/СЭ
"Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока "уважают". Чего меня бояться? Я их пока не бил (смеется)", — сказал Широков.

Функционер, занимающий пост генерального директора раменской команды, параллельно исполняет обязанности главного тренера после ухода Олега Кононова. Широков заявил, что порой ему хочется поругаться с футболистами, но он понимает, что не все могут играть так, как те футболисты, с которыми он делил поле.

Источник: программа "Футбол России".


Широков Сатурн
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