Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
– За невыполнение своих функциональных обязанностей – за нарушение регламента "Химки" оштрафованы на 25 тысяч рублей. Что касается Ставера, он ударил сотрудника "Химок" рукой в область головы – это агрессивное поведение. Евгений сказал, что его провоцировали, постоянно был разговор, игроки ставили судью в известность и только в конце игры резервный арбитр подошел и сделал замечание мальчику. Ответили Ставеру, что это не является оправданием, самосуд нельзя проявлять, а футбольное поле – место для игры в футбол. Дисквалификация – три матча, – цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, 14 октября "Химки" одержали минимальную победу в домашнем матче Первой лиги над "Енисеем" со счетом 1:0. После финального свистка несколько футболистов команды гостей, среди которых был и голкипер сибиряков Евгений Ставер, подбежали к мальчику, подающему мячи, и в агрессивной манере высказали ему претензии за его действия во время игры. Вратарь получил красную карточку за неспортивное поведение.
Позднее пресс?служба "Енисея" разместила в официальном Telegram-канале клуба видеонарезку с действиями болбоя, которые спровоцировали удаление Ставера. На кадрах видно, что во время матча болбой несколько раз демонстративно и преднамеренно отбрасывал мяч в сторону от вратаря.
Голкипер "Енисея" Ставер дисквалифицирован на 3 матча за конфликт с болбоем "Химок"
Вратарь красноярского "Енисея" Евгений Ставер получил дисквалификацию на 3 ближайших матча Первой лиги за конфликт с болбоем.
Фото: ФК "Енисей"