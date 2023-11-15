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Константин Зырянов прокомментировал свое увольнение из "Черноморца"

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Бывший главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов прокомментировал своё увольнение из команды.
Фото: ФК "Черноморец"
"Моя отставка из "Черноморца" — решение руководства команды. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь, результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места", — сказал Зырянов.

46-летний Зырянов покинул "Черноморец" после 18 матчей в Первой лиги. В них команда набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Это первая работа Зырянова на высоком уровне. Ранее он тренировал команды структуры "Зенита". Новым главным тренером "Черноморца" стал Вадим Гаранин.

Источник: "Чемпионат".

Зырянов Черноморец
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