"Моя отставка из "Черноморца" — решение руководства команды. Наверное, они не удовлетворены игрой и результатом. В первую очередь, результатами, потому что задачи у команды очень высокие, надо побеждать практически в каждом матче и бороться за высокие места", — сказал Зырянов.
46-летний Зырянов покинул "Черноморец" после 18 матчей в Первой лиги. В них команда набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице 15-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Это первая работа Зырянова на высоком уровне. Ранее он тренировал команды структуры "Зенита". Новым главным тренером "Черноморца" стал Вадим Гаранин.
Источник: "Чемпионат".
Константин Зырянов прокомментировал свое увольнение из "Черноморца"
Бывший главный тренер "Черноморца" Константин Зырянов прокомментировал своё увольнение из команды.
Фото: ФК "Черноморец"