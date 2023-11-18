"Прежде всего я доволен результатом. Я знал, каким путем мы его будем добиваться. И мы его добились. Команда выполнила все то, что нужно делать. А красивый футбол я вам на следующий год покажу. И результат тоже", - цитирует Павлова Metaratings.ru.
В субботу, 18 ноября, в матче 19-го тура Первой лиги "Волгарь" обыграл "Акрон". Встреча проходила в Тольятти и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Победный мяч на седьмой минуте первого тайма забил нападающий астраханцев Артур Гилязетдинов. Таким образом по итогам игры "Волгарь" поднялся 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 18 баллов. "Акрон" упустил возможность сравняться с лидирующим "Динамо" Махачкала и с 34 очками остался на третьем месте.
Главный тренер "Волгаря" - о победе над "Акроном": доволен результатом. А красивый футбол я вам на следующий год покажу
Главный тренер "Волгаря" Сергей Павлов поделился мыслями после победы над "Акроном" в матче 19-го тура Первой лиги (1:0).
Фото: ФК "Волгарь"