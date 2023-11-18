Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
2 - 2 2 2
КАМАЗЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
ВолгарьЗавершен
Динамо Мх
3 - 1 3 1
ТюменьЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
1 - 1 1 1
УэльсЗавершен
Беларусь
1 - 0 1 0
АндорраЗавершен
Латвия
0 - 2 0 2
ХорватияЗавершен
Нидерланды
1 - 0 1 0
Ирландия2 тайм
Швейцария
1 - 0 1 0
Косово2 тайм
Израиль
1 - 1 1 1
Румыния2 тайм
Франция
7 - 0 7 0
Гибралтар2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
2 - 2 2 2
Турция1 тайм

Калешин: если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Футбол деградирует

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин жестко высказался о российском футболе после матча 19-го тура Первой лиги против "Волгаря" (0:1).
Фото: ФК "Акрон"
- Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально.

Матч "Акрон" - "Волгарь" в рамках 19-го тура Первой лиги прошел сегодня, 18 ноября. Встреча состоялась в Жигулевске на стадионе "Кристалл" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Потерпев поражение, тольяттинцы упустили шанс сравняться по набранным очкам с лидирующем в турнирной таблице махачкалинским "Динамо". Подопечные Евгения Калешина по-прежнему имеют в своем активе 34 балла и замыкают топ-3. "Волгарь" благодаря этой победе поднялся из зоны вылета и расположился на 15 месте, набрав 18 очков.

Источник: Metaratings

Калешин Акрон Волгарь
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится