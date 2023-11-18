- Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально.
Матч "Акрон" - "Волгарь" в рамках 19-го тура Первой лиги прошел сегодня, 18 ноября. Встреча состоялась в Жигулевске на стадионе "Кристалл" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Потерпев поражение, тольяттинцы упустили шанс сравняться по набранным очкам с лидирующем в турнирной таблице махачкалинским "Динамо". Подопечные Евгения Калешина по-прежнему имеют в своем активе 34 балла и замыкают топ-3. "Волгарь" благодаря этой победе поднялся из зоны вылета и расположился на 15 месте, набрав 18 очков.
Источник: Metaratings
Калешин: если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Футбол деградирует
Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин жестко высказался о российском футболе после матча 19-го тура Первой лиги против "Волгаря" (0:1).
Фото: ФК "Акрон"