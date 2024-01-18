Тренер Александр Сторожук и тульский "Арсенал" договорились о продолжении сотрудничества. Новый контракт главного тренера "Арсенала" рассчитан до лета 2026-го года. Прошлое соглашение истекало в конце текущего сезона.
Под руководством Сторожука "Арсенал" занимает 5-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе клуба 35 набранных очков в 20-ти матчах. Столько же очков у расположившихся выше в таблице "Акрона" и "Тюмени". Отставание от занимающих 2-е место "Химок" составляет всего одно очко.
Возглавляющее турнирную таблицу "Динамо" из Махачкалы опережает "Арсенал" на 2 очка.
Источник: официальный сайт ФК "Арсенал" Тула
Наставник тульского "Арсенала" Сторожук продлил контракт до лета 2026-го года
Тульский "Арсенал" продлил контракт с главным тренером команды Александром Сторожуком.
Фото: официальный сайт ФК "Арсенал" Тула