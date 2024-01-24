"Если говорить об интересе к нему, то к такому игроку не может не быть интереса, учитывая наш уровень и уровень Кокорина. Но даже не могу представить, насколько возможен его переход в наш клуб. Мы лимитированы денежно", - заявил Гаджиев.
Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", но в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Арис" из чемпионата Кипра. Ранее появилась информация об интересе к экс-форварду сборной России со стороны махачкалинского "Динамо". Последним местом работы Кокорина в России был московский "Спартак", в который он перешел из "Зенита".
В чемпионате Кипра на счету Кокорина 3 гола в 13-ти матчах в этом сезоне. "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги с 37-ю очками после 20-ти матчей и является одним из главных претендентов на повышение в классе.
Источник: "Чемпионат"
Гаджиев - об интересе "Динамо" Махачкала к Кокорину: мы лимитированы денежно
Президент "Динамо" из Махачкалы Гаджи Гаджиев рассказал о трудностях, которые могут возникнуть при попытке осуществления трансфера Александра Кокорина.
Фото: официальный сайт "Ариса"