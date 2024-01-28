"На первом месте у Андрея Валерьевича дисциплина, уже штрафанули нескольких ребят. Сейчас закладываем фундамент, бегаем очень много, такая неприятная работа для игроков, но это вклад в будущее, на сезон", - сказал Ломакин в эфире "Все на Матч!".
Андрей Тихонов возглавил красноярский "Енисей" 10-го января текущего года. Ранее российский специалист уже возглавлял клуб с 2016 по 2017 год. Красноярский клуб занимает десятую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и отстает от лидирующего "Динамо" из Махачкалы на 13 очков. После зимней паузы "Енисей" сыграет с "Торпедо" в рамках 21-го тура.
Футболист "Енисея" Ломакин: на первом месте у Тихонова дисциплина, уже штрафанули нескольких ребят
Футболист "Енисея" Александр Ломакин высказался о главном тренере клуба Андрее Тихонове.
Фото: ФК "Енисей"