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Гаджиев предлагал Семину возглавить махачкалинское "Динамо"

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Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, что предлагал Юрию Семину должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Амкар"
"Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: "Муслимыч, давай ты". Я сказал: "Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл". В общем, посмеялись, пошутили", - цитирует Гаджиева "Спорт День за Днем".

Напомним, в четверг, 1 февраля, махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с 9 июля 2023 года. Под его руководством коллектив из Махачкалы провел 21 матч, в которых одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений. После 20 сыгранных туров "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 37 очков.

Гаджиев Динамо Мх Семин
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