"Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: "Муслимыч, давай ты". Я сказал: "Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл". В общем, посмеялись, пошутили", - цитирует Гаджиева "Спорт День за Днем".
Напомним, в четверг, 1 февраля, махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с 9 июля 2023 года. Под его руководством коллектив из Махачкалы провел 21 матч, в которых одержал 11 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений. После 20 сыгранных туров "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 37 очков.
Гаджиев предлагал Семину возглавить махачкалинское "Динамо"
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, что предлагал Юрию Семину должность главного тренера команды.
Фото: ФК "Амкар"