"Это правильное нововведение! Игра должна быть динамичной, и время затягивать не очень зрелищно, не спортивно. Всякие симуляции, валяния по делу и без. Любое столкновение - абсолютное большинство игроков сразу хватаются за лицо. Это неспортивное поведение, игра мужская, и столкновения позволены правилами. Я поддерживаю, чтобы было подобное, примерно такое взятое из хоккея. Я думаю, что это нормальный вариант", - заявил Гаджиев.
Напомним, Международный совет футбольных ассоциаций IFAB, по данным СМИ, планирует внедрить в футбольные правила синие карточки. Наказание должно будет следовать за явными тактическими фолами. Кроме того, синюю карточку футболист может получить за регуярную демонстрацию несогласия с решениями арбитров.
Согласно нововведению, футболист, получивший синюю карточку, будет вынужден отправиться на "скамейку штрафников" и провести там 10 минут. Если синюю карточку получит голкипер, место в воротах на 10 минут должен будет занять полевой игрок.
Источник: "Евро-футбол"
Гаджиев - о синих карточках: правильное нововведение. Игра должна быть динамичной
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев поддержал идею введения в футболе синих карточек.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала