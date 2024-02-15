"Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, "Спартак" не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна", - приводит слова Волнушкина "Чемпионат".
В первой части текущего сезона полузащитник "Спартака" выступал в аренде за минское "Динамо". Зорин провел 11 матчей, забил 7 мячей и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 500 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров "Торпедо" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на десять очков.
Президент "Торпедо" Волнушкин - об аренде Зорина: "Спартак" не очень хочет отпускать игрока
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин рассказал о переговорах со "Спартаком" по аренде Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"