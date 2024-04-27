- Думаю, что в это трансферное окно всё произойдет так же, как в прошлое: когда я захотел уйти, клуб сказал, что я остаюсь. Возможно, то же самое произойдет и сейчас. Почему тогда меня не отпустили? Так сложились переговоры двух клубов. Они не пришли к соглашению, мне сообщили так, - передаёт слова Веры Matchtv.ru.
27-летний аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера зимой 2024 года изъявил желание покинуть клуб и стал объектом трансферных переговоров между южноуральцами и московским "Локомотивом", однако сторонам не удалось согласовать устраивающие всех условия сделки. Текущий контракт Веры с "газовиками" действует до конца июня 2025 года, его стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету хавбека 26 матчей за "Оренбург" во всех турнирах, 1 забитый гол и 5 результативных передач.
Вера: зимой, когда я захотел уйти, "Оренбург" сказал, что я остаюсь. Думаю, летом всё произойдет так же
Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера рассказал о своей трансферной ситуации.
Фото: ФК "Оренбург"