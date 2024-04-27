Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
БёрнлиЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 1 2 1
Лутон ТаунЗавершен
Ньюкасл
5 - 1 5 1
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
БрентфордЗавершен
Астон Вилла
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
1 - 3 1 3
ХетафеЗавершен
Алавес
3 - 0 3 0
СельтаЗавершен
Атлетико
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
МиланЗавершен
Лацио
21:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
4 - 1 4 1
Боруссия ДЗавершен
Бавария
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен
Аугсбург
0 - 3 0 3
ВердерЗавершен
Фрайбург
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 2 2 2
ШтутгартЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
ГаврНе начат

Вера: зимой, когда я захотел уйти, "Оренбург" сказал, что я остаюсь. Думаю, летом всё произойдет так же

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера рассказал о своей трансферной ситуации.
Фото: ФК "Оренбург"
- Думаю, что в это трансферное окно всё произойдет так же, как в прошлое: когда я захотел уйти, клуб сказал, что я остаюсь. Возможно, то же самое произойдет и сейчас. Почему тогда меня не отпустили? Так сложились переговоры двух клубов. Они не пришли к соглашению, мне сообщили так, - передаёт слова Веры Matchtv.ru.

27-летний аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера зимой 2024 года изъявил желание покинуть клуб и стал объектом трансферных переговоров между южноуральцами и московским "Локомотивом", однако сторонам не удалось согласовать устраивающие всех условия сделки. Текущий контракт Веры с "газовиками" действует до конца июня 2025 года, его стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека 26 матчей за "Оренбург" во всех турнирах, 1 забитый гол и 5 результативных передач.

Оренбург Локомотив Вера Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится