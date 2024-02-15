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Президент "Торпедо": задача команды - выход в РПЛ

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Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин поделился планами по развитию команды на ближайшее время.
Фото: официальный сайт "Торпедо"
"В это трансферное окно стоит цель развития команды. Мы смотрим не только в горизонт этого сезона, но и гораздо шире. Мы расширяем как ротацию, так и будем приглашать отдельных футболистов, которые усилят здесь и сейчас. Команда строится под задачу выхода в РПЛ. Другой задачи стоять у нас не может. Мы оставляем костяк состава, который был сформирован до нас", - заявил Волнушкин.

Александр Волнушкин был назначен президентом "Торпедо" 17-го января текущего года. Вместе с ним в команду пришел новый главный тренер - Олег Кононов. В турнирной таблице Первой лиги "Торпедо" занимает 7-е место по итогам первой части сезона. В активе команды 27 очков в 20-ти матчах. Отставание от 4-го места, позволяющего сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ - 8 очков.

Ранее сообщалось об интересе со стороны "Торпедо" к полузащитнику "Ростова" Роману Тугареву.

Источник: "Чемпионат"

Торпедо
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