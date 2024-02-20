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Гендиректор "Динамо" Махачкала Газизов: еще новички? Все возможно

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Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов рассказал, что в клубе еще могут появиться новые игроки.
Фото: Чемпионат.com
"Пока конкретно ничего не могу сказать. Работа ведется. Если появится интересный игрок, мы рассмотрим. Еще новички? Все возможно", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

По итогам первой части текущего сезона махачкалинское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Команда набрала 37 очков в 20 турах, и на данный момент опережает ближайшего преследователя на один балл. Махачкалинцы возобновят сезон 3 марта гостевым матчем против "Сокола".

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