"Пока конкретно ничего не могу сказать. Работа ведется. Если появится интересный игрок, мы рассмотрим. Еще новички? Все возможно", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
По итогам первой части текущего сезона махачкалинское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Команда набрала 37 очков в 20 турах, и на данный момент опережает ближайшего преследователя на один балл. Махачкалинцы возобновят сезон 3 марта гостевым матчем против "Сокола".
Гендиректор "Динамо" Махачкала Газизов: еще новички? Все возможно
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов рассказал, что в клубе еще могут появиться новые игроки.
Фото: Чемпионат.com