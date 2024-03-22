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Черевченко: со мной никто из "Торпедо" не связывался. Не знаю, откуда берутся эти слухи

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Российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал новости о своем возможном назначении в московское "Торпедо".
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Торпедо"? Я вообще впервые слышу это от вас, ко мне никто не обращался. Не знаю, откуда берутся эти новости. Слухи не хочется комментировать", - заявил Черевченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство московского "Торпедо" планирует уволить главного тренера команды Олега Кононова, который был назначен на этот пост в январе 2024-го года.

В первых трех матчах после возобновления сезона в Первой лиге "Торпедо" под руководством Кононова проиграло два матча ("Енисею" и "СКА-Хабаровску") и однажды сыграло вничью (с "Тюменью"), не забив в этих матчах ни одного мяча.

После 23-х туров команда, которая в прошлом сезоне выступала в РПЛ, занимает в турнирной таблице Первой лиги 12-е место. В активе "Торпедо" 28 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Игорь Черевченко Олег Кононов Торпедо
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