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Гордюшенко: "Родина" готова к выходу в РПЛ. Нам все по силам

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Хавбек "Родины" Астемир Гордюшенко заявил, что его команде по силам выиграть чемпионат в Первой Лиге.
Фото: ФК "Родина"
"Конечно, мы готовы к выходу в РПЛ. Делаем все возможное, чтобы не просто попасть в топ-4 Первой лиги, а занять второе место или даже выиграть первенство. Нам все по силам", - цитирует игрока "Матч ТВ".

По итогам 27 проведенных туров "Родина" набрала 44 очка и занимает на данный момент пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Московичи отстают от зоны стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ на одно очко. От второй строчки, которая дает право прямого выхода в российскую Премьер-лигу, столичную команду отделяет 5 баллов, а от лидирующего в чемпионате махачкалинского "Динамо" - 6.

Гордюшенко Родина
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