"Конечно, мы готовы к выходу в РПЛ. Делаем все возможное, чтобы не просто попасть в топ-4 Первой лиги, а занять второе место или даже выиграть первенство. Нам все по силам", - цитирует игрока "Матч ТВ".
По итогам 27 проведенных туров "Родина" набрала 44 очка и занимает на данный момент пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Московичи отстают от зоны стыковых матчей за право побороться за выход в РПЛ на одно очко. От второй строчки, которая дает право прямого выхода в российскую Премьер-лигу, столичную команду отделяет 5 баллов, а от лидирующего в чемпионате махачкалинского "Динамо" - 6.
Гордюшенко: "Родина" готова к выходу в РПЛ. Нам все по силам
Хавбек "Родины" Астемир Гордюшенко заявил, что его команде по силам выиграть чемпионат в Первой Лиге.
Фото: ФК "Родина"