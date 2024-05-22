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Биджиев останется главным тренером вышедшего в РПЛ махачкалинского "Динамо"

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Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов заявил, что главный тренер Хасанби Биджиеве продолжит работу с командой.
Фото: Чемпионат.com
"У нас любят менять тренеров после выхода в РПЛ. Биджиев остается главным тренером команды? Не вижу оснований для этого, он остается", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Хасанби Биджиев был назначен главным тренером "Динамо" Махачкала в феврале нынешнего года. Под руководством 58-летнего специалиста команда досрочно гарантировала выход в РПЛ на будущий сезон. За один тур до окончания текущего розыгрыша Первой лиги махачкалинцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 61 очко.

Хасанби Биджиев Динамо Мх Шамиль Газизов
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