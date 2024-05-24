- Конечно, нам интересен Черышев, как и Джикия. Много футболистов, которые могли бы оказаться в "Динамо", но надо, чтобы условия устраивали обе стороны. Нам бы пригодился Денис и на год, и больше. Он по уровню мастерства соответствует Премьер-Лиге, а для нашей команды тем более.
Денис Черышев защищает цвета итальянской команды Серии В "Венеции" с лета 2022 года. На счету российского вингера 4+2 по системе гол плюс пас в 34 матчах во всех турнирах. Контракт игрока истекает в конце июня. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро. Напомним, ранее воспитанник мадридского "Реала" выступал за испанские клубы "Валенсия" и "Вильярреал". В декабре футболисту исполнится 34 года.
Источник: Legalbet
Гаджиев: конечно, махачкалинскому "Динамо" интересен Черышев и Джикия
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев заявил, что клуб заинтересован в услугах вингера Дениса Черышева и защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Венеция"