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"Чемпионат": "Химки" договорились о переходе защитника "Родины" и интересуются вратарем сборной Болгарии

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"Химки" в ближайшее время могут усилить сразу два игрока.
Фото: ФК "Родина"
По информации "Чемпионата", подмосковные "Химки" достигли договоренности о трансфере защитника "Родины" Ориньо. Также клуб проявляет интерес к голкиперу сборной Болгарии Ивану Дюглерову.

Ориньо, играющий на позиции левого крайнего защитника, присоединился к "Родине" зимой этого года. За московскую команду 29-летний бразилец сыграл 13 матчей в Первой лиге и 1 матч в Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Контракт Ориньо рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Химки Родина Ориньо Российские трансферы
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