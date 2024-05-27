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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев: хотим усилить линию атаки

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Глава "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Мы хотим усилить линию атаки. Мы меньше всех пропустили в первой лиге. А по забитым заметно отстаем от других. Понятно, что все меняется, и, возможно, нам понадобятся и футболисты в линию обороны. Уровень форвардов в РПЛ другой, но главным образом мы хотим укрепить атакующие позиции.

По итогам завершившегося чемпионата России махачкалинское "Динамо" набрало 61 очко и заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги. Таким образом команда из Дагестана сыграет в сезоне 2024/2025 в российской Премьер-лиге. Вместе с "Динамо" прямую путевку в РПЛ получили подмосковные "Химки", финишировавшие на первой строчке. В активе "красно-черных" 56 забитых мячей в 34 матчах чемпионата, что на 19 голов больше, чем у махачкалинцев.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Гаджи Гаджиев Динамо Мх
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