- Мы хотим усилить линию атаки. Мы меньше всех пропустили в первой лиге. А по забитым заметно отстаем от других. Понятно, что все меняется, и, возможно, нам понадобятся и футболисты в линию обороны. Уровень форвардов в РПЛ другой, но главным образом мы хотим укрепить атакующие позиции.
По итогам завершившегося чемпионата России махачкалинское "Динамо" набрало 61 очко и заняло второе место в турнирной таблице Первой лиги. Таким образом команда из Дагестана сыграет в сезоне 2024/2025 в российской Премьер-лиге. Вместе с "Динамо" прямую путевку в РПЛ получили подмосковные "Химки", финишировавшие на первой строчке. В активе "красно-черных" 56 забитых мячей в 34 матчах чемпионата, что на 19 голов больше, чем у махачкалинцев.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев: хотим усилить линию атаки
Глава "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал, какие позиции в команде нуждаются в усилении.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала