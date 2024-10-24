"Думаю, что у "Ротора" есть все шансы вернуться в РПЛ. И болельщики, чувствуя это, приходят на стадион и поддерживают команду. И чем ближе к первому месту, тем больше зрителей будет на трибунах. Волгоград - город с футбольными традициями. Люди помнят, каких успехов добивался клуб. И даже во Второй лиге была огромная посещаемость", - цитирует Алдонина "РБ Спорт".
Волгоградский "Ротор" квалифицировался в Первую лигу по итогам прошлого сезона, переиграв "Новосибирск" в плей-офф Дивизиона А. После 15-ти туров текущего сезона "Ротор" занимает 7-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Дениса Бояринцева 22 набранных очка.
Отставание от 4-го места, дающего право принять участие в стыковых матчах против 13-й команды РПЛ, составляет 4 очка. От прямой путевки в РПЛ "Ротор" отделяет 5 очков. В предстоящем туре волгоградцы на выезде сыграют с "Уфой". Матч пройдет в воскресенье, 27-го октября.
Алдонин: у "Ротора" есть все шансы вернуться в РПЛ. Волгоград - город с футбольными традициями
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах "Ротора" выйти в РПЛ по итогам текущего сезона.
Фото: СК "Ротор" ВКонтакте