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Артур Юсупов рассказал, каким клубам Первой лиги желает выхода в РПЛ

Бывший полузащитник "Урала" Артур Юсупов высказался о выступлении екатеринбургского клуба в Первой лиге.
Фото: ФК "Урал"
"Уверен, что "Урал" попадет в топ-2 и напрямую выйдет в РПЛ. Уверен, Олег Шатов выведет команду, у него большой энтузиазм, и он передается команде. Буду болеть за то, чтобы екатеринбуржцы и "Сочи" вернулись в РПЛ", - приводит слова Юсупова "РБ Спорт".

После 21-го тура Первой лиги сезона-2024/25 екатеринбургский "Урал" и футбольный клуб "Сочи" набрали по 37 очков и вместе делят третье-четвертое места в турнирной таблице, что соответствует зоне стыковых матчей с командами, занявшими в РПЛ по итогам сезона 13-14 места. В зоне прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу на данный момент находятся калининградская "Балтика" (45 очков) и московское "Торпедо" (43 очка). Турнир после зимней паузы возобновится 1 марта.

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