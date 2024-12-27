- Не готовы обсуждать предложения по Илье. Я считаю, сейчас отдать его в клуб РПЛ — все равно, что испортить пацану жизнь. Окончание контракта? Не знаю, откуда эта информация. Контракт у него не заканчивается. Он наш воспитанник, он будет у нас играть. Когда мы поймем, что он действительно готов к РПЛ и готов именно играть, а не сидеть на лавке или ходить по арендам, тогда будем решать его судьбу.
19-летний Илья Ишков, выступающий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником "Урала" и выступает за основную команду с 2023 года. На счету хавбека 3+4 по системе гол плюс пас в 55 матчах за екатеринбуржцев. В нынешнем сезоне футболист отличился двумя забитыми мячами в 17 играх чемпионата и Кубка России.
"Урал" набрал 37 очков после 21 тура и ушел на зимнюю паузу, занимая третье место в турнирной таблице Первой лиги. От зоны прямого выхода в российскую Премьер-лигу "шмелей" отделяет на данный момент шесть баллов.
Источник: Sport24
Президент "Урала" Иванов: отдать Ишкова сейчас в клуб РПЛ - все равно, что испортить пацану жизнь
Глава "Урала" Григорий Иванов прокомментировал будущее в клубе полузащитника Ильи Ишкова.
Фото: ФК "Урал"