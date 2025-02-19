"Мы прекрасно осознаем, что Селихов — это вратарь уровня РПЛ. Поэтому, если решим задачу по выходу в премьер-лигу, будем вести с ним переговоры о новом контракте. Пока же соглашение рассчитано до конца этого чемпионата", - цитирует Иванова "СЭ".
Сегодня, 19-го февраля, екатеринбургский "Урал" официально объявил о подписании контракта с голкипером Александром Селиховым - соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
В зимнее трансферное окно Александр Селихов покинул московский "Спартак" на правах свободного агента, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне голкипер провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. После 21-го сыгранного тура "Урал" занимает 3-е место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.
Иванов: мы прекрасно осознаем, что Селихов — это вратарь уровня РПЛ
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о подписании контракта с Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"