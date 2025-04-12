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Кононов: мы рано пропустили, буквально первая атака соперника завершилась голом

Главный тренер московского "Торпедо" Олег Кононов высказался о поражении против "Чайки" в 28 туре Первой Лиги (1:2).
Фото: ФК "Торпедо"
- Мы рано пропустили, буквально первая атака соперника завершилась голом в наши ворота. Поэтому, конечно, непросто ребятам было психологически в этот период. Мы рисковали, пытались создать что-то, но, по сути, опасных моментов не было, просто давление на ворота соперников. Да, конечно, для нас этот проигрыш очень неприятен, - приводит слова Кононова официальный сайт "Торпедо".

Олег Кононов возглавил "Торпедо" в начале 2024 года. С того момента Олег провел 44 матча в качестве главного тренера, 19 раз одержав победу, 17 раз сыграв вничью и 8 раз проиграв. Ранее Кононов возглавлял тульский "Арсенал", московский "Спартак", "ахмат" и другие клубы.

На данный момент "Торпедо" занимает вторую строчку в чемпионате Первой Лиги, имея в своем активе 51 очко в 28 матчах. В следующем туре команда Олега Кононова примет на своем поле "Урал" 19 апреля.

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