"Сразу по окончании игры была начата проверка всех обстоятельств матча между "Уралом" и "Нефтехимиком". При этом отметим, что профильный департамент регулярно проводит подобные проверки матчей российских лиг всех уровней", — приводит слова представителя службы коммуникаций РФС Sport24.
Игра прошла в минувшую пятницу, 11 апреля, в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. При этом после первого тайма впереди были гости со счётом 2:0.
Ранее телеграм-канал Sport Baza со ссылкой на нескольких участников игры сообщил, что второй тайм матча "Нефтехимика" с "Уралом" мог быть договорным. В частности, в перерыве президент "Урала" Григорий Иванов устроил разнос футболистам своей команды, а также переговорил с главным тренером "Нефтехимика" Кириллом Новиковым. После игры Иванов, выходя из раздевалки, заявил, что "это не команда выиграла, это я выиграл".
РФС начал проверку матча "Урал" - "Нефтехимик". Он мог носить договорной характер
РФС сразу после завершения матча 28-го тура Первой лиги сезона-2024/25 между екатеринбургским "Уралом" и нижнекамским "Нефтехимиком" начал проверку всех обстоятельств встречи.
Фото: ФК "Урал"