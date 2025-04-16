«Возможны ли договорные матчи в высших лигах России? Нет, такие матчи невозможны. Как реагировал на информацию в СМИ, которая была про «Урал» в последние дни? Смеялся! Как вы себе представляете это? «Нефтехимик» после первого тайма, ведя в счете 2:0, решил сдать? В чем логика? У них игрок с 10-й минуты бегал с перемотанной головой. Вы считаете, они сдавали? Такого разве у «Спартака» никогда не было? Такое в футболе невозможно? Ребят, ну, это смешно!» — подчеркнул Марков «РБ Спорт».
Напомним, что игра прошла в минувшую пятницу, 11 апреля, в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. При этом после первого тайма впереди были гости со счётом 2:0.
Ранее Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на нескольких участников игры сообщил, что второй тайм матча «Нефтехимика» с «Уралом» мог быть договорным. В частности, в перерыве президент «Урала» Григорий Иванов устроил разнос футболистам своей команды, а также переговорил с главным тренером «Нефтехимика» Кириллом Новиковым. После игры Иванов, выходя из раздевалки, заявил, что «это не команда выиграла, это я выиграл».
Форвард "Урала" Марков — о слухах про договорной матч: это невозможно, я только смеялся
Нападающий «Урала» Евгений Марков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном договорном характере встречи с «Нефтехимиком» в Первой лиге.
Фото: ФК "Урал"