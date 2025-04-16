Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Динамо
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
22:00
АрсеналНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
21:30
Кристал ПэласНе начат

Егорычев - о вылете из Кубка России: для "Урала" котируется только первое место

Хавбек "Урала" Андрей Егорычев прокомментировал вылет команды из Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
"Конечно, хотелось пройти дальше, но не получилось. Если оценивать результат команды, то для нас котируется только первое место в этом турнире", - приводит слова Егорычева "Матч ТВ".

Напомним, вчера, 15 апреля, "Урал" проиграл в гостях столичному "Спартаку" в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершил свое выступление на турнире. Игра проходила на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник Андрей Егорычев принял участие в 30 матчах за "Урал" во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится