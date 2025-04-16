"Конечно, хотелось пройти дальше, но не получилось. Если оценивать результат команды, то для нас котируется только первое место в этом турнире", - приводит слова Егорычева "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 15 апреля, "Урал" проиграл в гостях столичному "Спартаку" в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России и завершил свое выступление на турнире. Игра проходила на "Лукойл Арене" в Москве и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В текущем сезоне 32-летний полузащитник Андрей Егорычев принял участие в 30 матчах за "Урал" во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть голевых передач.
Егорычев - о вылете из Кубка России: для "Урала" котируется только первое место
Хавбек "Урала" Андрей Егорычев прокомментировал вылет команды из Кубка России.
Фото: ФК "Урал"