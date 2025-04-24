- Нам сейчас нельзя думать о потерях. Есть игроки, которые должны с честью заменить Павла. Ответственность с других игроков не снимается. Задача выхода в РПЛ остается. Все это понимают, - сказал Дмитрий "СЭ".
В матче 29 тура Первой лиги между "Сочи" и "Аланией" (4:0) нападающий южан получил разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне Павел сыграл 21 матч за "Сочи" во всех турнирах, забив 13 голов. Павел выступает в "Сочи" с сентября 2024 года. Игрок перешел в сочинский клуб из "Спартака" на правах аренды. В феврале 2025 года "Сочи" выкупил Павла у красно-белых.
На данный момент "Сочи" идет на 5 месте в Первой лиге, имея в своем активе 50 очков в 29 матчах.
Генеральный директор "Сочи" - о травме Мелешина: ответственность с других игроков не снимается
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о травме нападающего южан Павла Мелешина.
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