"Уход из "Велеса" был личным решением Ильи. Сейчас он тренируется индивидуально, поддерживает себя в форме и проводит время с семьей. Будущее Ильи? Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Его уровень позволяет играть в более сильной лиге", - цитирует агента Sport24.
Напомним, что в конце апреля полузащитник Илья Кутепов покинул "Велес" на правах свободного агента и на данный момент находится без клуба. Ранее Кутепов выступал за московский "Спартак" и "Торпедо". На счету игрока 13 матчей в составе национальной команды России. В июле футболисту исполнится 32 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кутепова в 300 тысяч евро.
Агент - о будущем Кутепова: его уровень позволяет играть в более сильной лиге
Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы полузащитника Ильи Кутепова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Велес"