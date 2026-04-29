Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСЖ
5 - 4 5 4
БаварияЗавершен

Сафонов прервал "сухую" серию в Лиге чемпионов

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов впервые за несколько игр пропустил в Лиге чемпионов.
Фото: УЕФА
Серия без голов завершилась в полуфинальном матче с "Баварией", когда Гарри Кейн реализовал пенальти.

До этого российский вратарь провёл три встречи подряд без пропущенных мячей. В четвертьфинале парижане дважды обыграли "Ливерпуль" (оба раза по 2:0), а ещё ранее Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности в ответной игре 1/8 финала против "Челси" (3:0). Всего в текущем розыгрыше турнира на счету вратаря девять матчей.

В матче сейчас перерыв - парижане ведут со счётом 3:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится