Сафонов прервал "сухую" серию в Лиге чемпионов

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов впервые за несколько игр пропустил в Лиге чемпионов.

Серия без голов завершилась в полуфинальном матче с "Баварией", когда Гарри Кейн реализовал пенальти.



До этого российский вратарь провёл три встречи подряд без пропущенных мячей. В четвертьфинале парижане дважды обыграли "Ливерпуль" (оба раза по 2:0), а ещё ранее Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности в ответной игре 1/8 финала против "Челси" (3:0). Всего в текущем розыгрыше турнира на счету вратаря девять матчей.



В матче сейчас перерыв - парижане ведут со счётом 3:2.

