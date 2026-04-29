Серия без голов завершилась в полуфинальном матче с "Баварией", когда Гарри Кейн реализовал пенальти.
До этого российский вратарь провёл три встречи подряд без пропущенных мячей. В четвертьфинале парижане дважды обыграли "Ливерпуль" (оба раза по 2:0), а ещё ранее Сафонов сохранил ворота в неприкосновенности в ответной игре 1/8 финала против "Челси" (3:0). Всего в текущем розыгрыше турнира на счету вратаря девять матчей.
В матче сейчас перерыв - парижане ведут со счётом 3:2.
Сафонов прервал "сухую" серию в Лиге чемпионов
Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов впервые за несколько игр пропустил в Лиге чемпионов.
