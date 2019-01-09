"Тоттенхэм" был сильнее "Челси" в первой игре полуфинала Кубка Лиги

V.A.R call for Harry Kane regarding offside dead level imo...#TOTCHE pic.twitter.com/BBD4VbbeTp — AH (@KIoppology) January 8, 2019

"Шпоры" минимально победили команду Сарри при своей публике. Единственным мячом отметился нападающий сборной Англии Харри Кейн.о том, за счёт чего победил Почеттино.Изначально Кубок Лиги выглядел более привлекательным вариантом именно для "Челси". "Шпоры" идут по следу "Манчестер Сити" и мечтают навязать им борьбу в чемпионской гонке, так что их откровенно второсортный турнир вряд ли мог как следует раздразнить, даже на стадии полуфинала. Совсем другим кубок мог показаться для новичка АПЛ Сарри, команда которого отстаёт от "Тоттенхэма" в чемпионате на четыре очка. Всё-таки Кубок Лиги для дебютного сезона вполне подходит: самое то для затравки.Впрочем, даже на малопривлекательное мероприятия Почеттино отрядил основной состав. Видимо, игра против "Челси" для наставника "шпор" значила многое: тот же Кейн появился в основе на игру Кубка Английской лиги впервые за три года.Несмотря на все трудности мотивации, в первой игре полуфинала сильнее оказался всё-таки "Тоттенхэм". Кейн забил единственный гол в матче с пенальти, а "шпоры" подготовили себе хороший трамплин для того, чтобы заскочить в финал турнира.Поскольку этот пункт существенно отличается от других, начнём с него и больше вспоминать о фортуне не станем. Сарри просто не повезло в этой игре. Всё началось с победного для "Тоттенхэма" мяча - сначала на Кейне был зафиксирован офсайд, но затем, после видеоповтора, ассистенты судьи Майкла Оливера передумали. Момент весьма спорный.Всё это вылилось в пенальти, который форвард "шпор" легко реализовал. Дальше было две штанги ворот Гассаниги и не получившийся удар Кристенсена из убойной позиции после стандарта. "Челси" не наиграл на победу, но вполне заслужил ничью.Хозяева играли очень просто. Впереди кто-то из футболистов атакующего плана(Кейн или Сон, иногда в этой роли оказывался Эриксен) всегда витал около линии защитников "синих". Старательно организовал контратаки Тоби Алдервейрельд, пару раз точно бросивший на Сона, а потом оформивший де-факто голевую на Кейна. В результате это сработало - много моментов у подопечных Почеттино не было, но один раз они все-таки поймали оборону Сарри на искусственном офсайде. Этого хватило для победы.Лидер гостей регулярно получал матч, но выйти на удобную позицию у бельгийца не получалось: он вечно был зажат между линиями. Это не только вина самого Азара, отметившегося в этой игре лишь скучными ударами со средней дистанции. Рядом с ним постоянно висело один-два игрока "Тоттенхэма". Стоило Азару получать мяч, как Уинкс настолько плотно садился на него, что от снаряда надо было экстренно избавляться. Чаще всего пасовать было некому и приходилось бить. И вот почему."Синие" как будто просто не хотели использовать возможности, которые у них были. Лучше всего у гостей получалось растягивать оборону "Тоттенхэма" и вырываться на простор для передачи, используя фланговых защитников: Каллуму и Виллиану были нужны дополнительные футболисты для того, чтобы создать ширину. В первом тайме впереди отмечался только Маркос Алонсо. После перерыва подключился и Аспиликуэта, но было уже гораздо сложнее. Поведя в счёте, "Тоттенхэм" начал действовать осторожнее и к Сиссоко и Уинксу опускались Алли и Эриксен.Причём во всех смыслах.Во-первых, владение команды Сарри было холостым. Или, как это модно называть, стерильным. Нападающие "Тоттенхэма" агрессивно встречали соперника в момент возникновения атак, около чужой штрафной. Если "синим" удавалось преодолеть центр поля, прессинг хозяев снижался: "шпоры" предпочитали более осторожно действовать около своей трети поля и не выбрасываться - атакующие игроки при этом частенько оставались за линией мяча и ждали заброса от защитников.И здесь "Челси", который должен был заставлять оборону соперников быть в постоянном напряжении, стопорился и упорно катал мяч в поисках свободного пространства. Получалось тягуче и тоскливо - защитники успевали перемещаться. А ничего другого гости выдумывать и не хотели. Сарри выпустил Жиру, но тот так и не получил ни одного навеса. Зачем, если можно катать поперёк и дальше?Во-вторых, сразу после потери "Челси" зачем-то откатывался назад вместо моментального контрпрессинга. В результате этого и произошла голевая передача. И не только она - тот же Сон минимум трижды имел возможность убежать от сопровождающих его игроков обороны. Никто из подопечных Сарри даже и не пытался поджать Алдервейрельд и помешать ему спокойно выцеливать партнёров впереди.Забросы на этот раз победили идею владения и короткого паса. Впрочем, если учитывать динамику продвижения мяча от команды Сарри в этой игре, ничего удивительного.