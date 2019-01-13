Чемпионат Англии: сегодня "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Юнайтед"

В 22-м туре английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" проиграл в дерби "Вест Хэму" (0:1), "Ливерпуль" взял верх над "Брайтоном" (1:0), а "Челси" победил "Ньюкасл" (2:1).В воскресенье тур АПЛ продолжится матчами "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон".