Тренер "Кардиффа": передайте Линекеру, чтобы он шел на ###

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок не заметил, что его снимают перед интервью после матча с "Борнмутом" (2:0).70-летний специалист беседовал с кем-то за кадром и сказал: "Match of The Day? Передайте Гари Линекеру, чтобы он шел на ###".Вероятно, Уорнок обиделся на Линекера из-за твита с реакцией на его слова о брексите. "Oh Colin", – написал тогда Линекер, ретвитнув пост со словами Уорнока."О, вы поймали это на камеру? Он назвал меня Колином. Могу ли я сказать: "Это Колин здесь". Вы не знаете, почему я Колин, а?", – продолжил Уорнок, когда понял, что его слова записываются.