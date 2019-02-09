Кардифф (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
15 Ньюкасл 25 24
16 Саутгемптон 25 24
17 Бернли 25 24
18 Кардифф 25 22
19 Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Саутгемптон09.02.19Кардифф
Кардифф22.02.19Уотфорд
Сыгранные
Кардифф2 - 002.02.19Борнмут
Арсенал2 - 129.01.19Кардифф

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Тренер "Кардиффа": передайте Линекеру, чтобы он шел на ###

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок не заметил, что его снимают перед интервью после матча с "Борнмутом" (2:0).

70-летний специалист беседовал с кем-то за кадром и сказал: "Match of The Day? Передайте Гари Линекеру, чтобы он шел на ###".

Вероятно, Уорнок обиделся на Линекера из-за твита с реакцией на его слова о брексите. "Oh Colin", – написал тогда Линекер, ретвитнув пост со словами Уорнока.

"О, вы поймали это на камеру? Он назвал меня Колином. Могу ли я сказать: "Это Колин здесь". Вы не знаете, почему я Колин, а?", – продолжил Уорнок, когда понял, что его слова записываются.

Wales Online
Теги: АПЛ Линекер Кардифф
Сегодня, 09:05
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