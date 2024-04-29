"Не думаю, что спад Клаудиньо в последних играх говорит об отсутствии какой-либо мотивации. Атака "Зенита" не в порядке. Думаю, что упала эффективность всей команды. Считаю, что команда все еще не приспособилась к отсутствию Малкома", - заявил Гарсия.
После 26-ти матчей "Зенит" с 50-ю очками возглавляет турнирную таблицу. Отставание "Краснодара" от лидера чемпионата составляет одно очко при матче в запасе. Сегодня "горожане" сыграют в Самаре против "Крыльев Советов" и, в случае победы, возглавят турнирную таблицу.
В двух предыдущих турах "сине-бело-голубые" потерпели два поражения, не забив в них ни одного мяча. В 25-м туре "Зенит" уступил дома "Рубину" (0:2), матч 26-го тура с "Динамо" в Москве завершился минимальной победой хозяев (1:0).
Лидер атак "Зенита" прошлых лет бразилец Малком сменил клуб в летнее трансферное окно. "Аль-Хиляль" из чемпионата Саудовской Аравии заплатил за переход бразильца 60 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
Агент Клаудиньо: атака "Зенита" не в порядке. Думаю, что упала эффективность всей команды
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильца Клаудиньо рассказал о проблемах "Зенита" в атаке в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"