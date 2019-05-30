В Англии сообщили об отказе "Манчестер Сити" продать Сане "Баварии" за 80 млн евро

"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" по трансферу Лероя Сане.

Английский клуб отверг предложение в 80 млн евро, сообщает Guardian. По данным источника, "Бавария" рассматривает возможность повторного запроса по трансферу 23-летнего немецкого игрока.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил, что клуб уже полтора года пытается продлить контракт с футболистом.

Sport24.ru
Теги: Манчестер Сити Сане АПЛ Бавария Бундеслига
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