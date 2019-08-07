Лерой Сане может пропустить несколько месяцев из-за травмы. Его трансфер в "Баварию" под угрозой срыва

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане получил травму колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля".По данным Bild, повреждение хавбека оказалось достаточно серьезным. Завтра Сане пройдет контрольный осмотр, в результате чего будет принято решение о том, нужно ли делать игроку операцию. Если хирургическое вмешательство необходимо, то футболист пропустит несколько месяцев, а его переход в "Баварию" может сорваться, поскольку мюнхенцам нужен игрок, который может усилить команду прямо сейчас.Ранее сообщалось, что Сане уже согласовал условия личного контракта с "Баварией": в мюнхенском клубе он должен был зарабатывать 18 млн евро в год.