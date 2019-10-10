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Румменигге: думали, Рибери уедет в Китай или Саудовскую Аравию

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение бывшего полузащитника команды Франка Рибери перейти в "Фиорентину".

"Мы несколько удивлены тем, что он решил отправиться в Италию. Все думали, что он выберет Китай или Саудовскую Аравию. Однако Франк сделал выбор в пользу футбола. Я рад, что у него все хорошо в "Фиорентине", - цитирует Румменигге твиттер-канал Bayern & Germany.

Sport24.ru


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Теги: Румменигге Бавария Рибери Фиорентина Серия А Бундеслига
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