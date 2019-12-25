Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо

Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника "Баварии" Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Как сообщает источник, хавбек привлёк внимание "Тоттенхэма", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", и клубы попытаются приобрести 27-летнего игрока в летнее трансферное окно.Коутиньо проводит сезон в мюнхенском клубе на правах аренды, права на игрока принадлежат "Барселоне". Арендное соглашение рассчитано до июня 2020 года. Ранее была информация, что каталонский клуб намерен продать бразильца и на вырученные деньги вернуть в клуб форварда "ПСЖ" Неймара.В этом сезоне чемпионата Германии Филиппе Коутиньо принял участие в 15 матчах. На счету 27-летнего бразильского полузащитника 5 голов и 6 результативных передач.