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Лэмпард хочет видеть защитника "Баварии" Алабу в "Челси"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Mirror.

По информации источника, в услугах австрийского футболиста заинтересован "Челси". Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард ищет защитника и хочет видеть Алабу в своей команде.

Действующее соглашение Давида Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Будущее австрийского игрока в клубе остаётся неопределённым. Летом немецкий клуб рассматривал вариант обмена защитника на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Лэмпард Бавария Челси Алаба Бундеслига АПЛ
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