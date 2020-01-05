Лэмпард хочет видеть защитника "Баварии" Алабу в "Челси"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Mirror.По информации источника, в услугах австрийского футболиста заинтересован "Челси". Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард ищет защитника и хочет видеть Алабу в своей команде.Действующее соглашение Давида Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Будущее австрийского игрока в клубе остаётся неопределённым. Летом немецкий клуб рассматривал вариант обмена защитника на вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.