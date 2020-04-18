"Бавария" хочет заплатить за Лероя Сане меньше, чем 70 млн евро

Мюнхенская "Бавария" хочет приобрести у "Ман Сити" Лероя Сане за 70 миллионов евро.
Фото: Goal
Как сообщает Bild, руководство мюнхенцев планирует приобрести Лероя Сане меньше, чем за 70 миллионов евро, в связи с непростой экономической ситуаций, вызванной из-за распространения коронавирусной инфекции.

По информации источника, в "Манчестер Сити" хотят выручить от продажи немца около 85-ти миллионов евро.

Сообщается, что "Бавария" не торопится с переговорами и ждёт, когда возобновится Бундеслига.

Действующий контракт Лероя Сане с "Ман Сити" рассчитан до 2021-го года. Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.

Текущий сезон Сане пропускает из-за повреждения. Прошлым летом "Бавария" также интересовалась футболистом, но из-за травмы игрока трансфер был отложен.


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Теги: Бундеслига Сане Бавария Манчестер Сити АПЛ Зарубежные трансферы
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