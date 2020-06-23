Сульшер: Де Хеа - лучший вратарь в мире

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил уровень выступлений голкипера команды Давида Де Хеа.
Фото: Getty Images
Ранее испанец был подвергнут критике после пропущенного гола в матче против "Тоттенхэма" (1:1).

- Давид — лучший вратарь в мире. Он пропустил 2 гола в последних 7 играх за нас. В матче с "Тоттенхэмом" он не смог отбить мяч, но он делает прекрасные сейвы, он выигрывает для нас матчи.

Я очень доволен его работой, — приводит слова Сульшера The Mirror.

В текущем сезоне АПЛ вратарь провёл 30 матчей, в шести из них он не пропустил.

"МЮ" после 30-ти туров занимает пятое место.


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Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Де Хеа Сульшер
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