Сульшер: Де Хеа - лучший вратарь в мире

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил уровень выступлений голкипера команды Давида Де Хеа.

Фото: Getty Images

Ранее испанец был подвергнут критике после пропущенного гола в матче против "Тоттенхэма" (1:1).



- Давид — лучший вратарь в мире. Он пропустил 2 гола в последних 7 играх за нас. В матче с "Тоттенхэмом" он не смог отбить мяч, но он делает прекрасные сейвы, он выигрывает для нас матчи.



Я очень доволен его работой, — приводит слова Сульшера The Mirror.



В текущем сезоне АПЛ вратарь провёл 30 матчей, в шести из них он не пропустил.



"МЮ" после 30-ти туров занимает пятое место.