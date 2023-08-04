Sky Sport: "Бавария" сделала окончательное предложение "Тоттенхэму" по трансферу Харри Кейна

Мюнхенская "Бавария" направила лондонскому "Тоттенхэму" финальное предложение по поводу перехода нападающего сборной Англии Харри Кейна.

Фото: ФК "Тоттенхэм"

Как утверждает источник, сумма предложения немецкого клуба за 30-летнего форварда превысила 100 млн евро, включая бонусы. Отмечается, что оно является итоговым. В случае отказа "шпор" от продажи Кейна за шестизначную сумму "Бавария" переключится на других кандидатов.



У лучшего бомбардира в истории "Тоттенхэма" еще год по контракту со "шпорами". По слухам, если клубам не удастся договориться о переходе Кейна до начала нового розыгрыша чемпионата Англии, футболист предпочтет остаться в лондонской команде. За "Тоттенхэм" форвард провел 435 игр, забив в них рекордные 280 мячей. Команда Анге Постекоглу стартует в АПЛ в воскресенье, 13 августа, выездным матчем с "Брентфордом".



Источник: Sky Sport