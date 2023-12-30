"Челси" удержал победу в матче с "Лутоном" в АПЛ

В Лутоне завершился матч 20-го тура АПЛ. Местный "Лутон Таун" принимал "Челси".



Фото: BeSoccer

Поединок завершился победой гостей со счётом 3:2. Уже на 12-й минуте Коул Палмер открыл счёт. На 37-й минуте Нони Мадуэке забил второй мяч, а на 70-й минуте Палмер оформил дубль.



Тем не менее, хозяева в концовке едва не совершили камбэк. На 80-й минуте Росс Баркли отыграл один мяч, а на 87-й минуте Элиа Адебайо сократил отставание до минимума. Но на болшее сил у "Лутона" не хватило.



"Челси" набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Лутон" с 15 очками находится на 18-м месте.