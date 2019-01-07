Рибери "надругался" над матерями хэйтеров, а вратарь "Кристал Пэлас" изобразил Гитлера. Футбольные скандалы последних дней

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother ???? #SaltBae #fr7? #ELHAMDOULILLAH???? pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Rib?ry (@FranckRibery) January 3, 2019

Футболист "Баварии" обматерил своих критиков в социальных сетях, а голкипер Уэйн Хеннесси придумал самое нелепое оправдание из всех возможных.На текущей неделе игрок мюнхенской "Баварии" Франк Рибери посетил ресторан Нусрета Гекче, известного шеф-повара. Вы наверняка знаете его как того забавного мужика, который солит стейки через локоть с уморительно-серьёзным выражением лица. В последнее время он стал очень популярным - у него уже были Месси, Ди Каприо и даже более солидные гости.Рибери заказал так называемый "Золотой стейк" – приготовленный кусок мраморной говядины, который покрыт золотом (на вкус оно не влияет, просто для красоты), - и показал, как с его блюдом работает тот самый человек-мем.Пользователи социальных сетей возмутились и начали обвинять Рибери в том, что он разбрасывается деньгами (стейк стоил 1200 евро).Рибери не нашёл ничего лучше, чем обматерить своих критиков:- 2019 год начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива. Е*** я ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня, - опубликовал он.Естественно, в дело сразу вступил клуб:- Рибери использовал слова, которые неприемлемы для "Баварии". Франк не может использовать подобные выражения.Франк получит серьёзный штраф. Я уже говорил с ним. Он принял наказание, – рассказал спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич."Бавария" так же заявила, что на самом деле Рибери посещал ресторан в рамках рекламной акции, и не платил за "Золотой стейк".Менее жёсткая, но более нелепая ситуация произошла с вратарём "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси после игры с "Гримсби Таун".Игроки лондонского клуба собрались в ресторане, чтобы отметить победу. Один из партнёров Уэйна решил сделать командное фото, но что-то пошло не по плану.Сам футболист попытался оправдаться, но получилось смешно:- Вчера я ужинал с одноклубниками, и мы сделали фото. Я взмахнул рукой в сторону того, кто фотографировал. Я крикнул, чтобы он уже скорее делал это. В этот момент я поднес ладонь ко рту, чтобы он лучше меня слышал.На фото все выглядит так, будто я делаю кое-что совершенно неприемлемое. Хочу заверить, что я бы никогда не сделал этого. Это просто совпадение, - написал Хеннеси.А вы ему верите?