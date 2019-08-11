Лэмпард начал с 0:4 от «МЮ», «Монако» Головина опять крупно проигрывает. Итоги европейских выходных

Английская гонка стартовала. «МС» уже впереди
На минувших выходных состоялся первый тур АПЛ. Про то, как её теперь показывают, мы уже говорили, но делали это до воскресного провала нового вещателя Okko. Далеко не все подписчики смогли посмотреть центральную игру английских выходных «Манчестер Юнайтед» - «Челси» из-за неполадок в работе онлайн-кинотеатра.
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Боевое крещение получилось не самым удачным для новой платформы. Особенно, если учитывать очень серьёзную для нашего рынка стоимость подписки.
Но сам футбол в Англии не подкачал. Главные претенденты на чемпионство «Ливерпуль» и «МС» начали с крупных побед. «Красные» разделали «Норвич» (4:1) ещё в пятницу – Салах сделал гол плюс пас, отличился ван Дейк, но получил на ровном месте травму вратарь Алиссон. Домашняя серия скаузеров без поражений продлилась и теперь насчитывает 41 встречу.
Правда, уже в первом туре «Сити» оказался круче. Банда Гвардиола знатно поиздевалась над несчастным «Вест Хэмом», отгрузив в ворота лондонской команды пять безответных голов. А ещё в этой встрече впервые в Англии использовали VAR.
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Похоже, нас ждёт что-то ещё более крутое, чем было в прошлом сезоне.
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На самом деле, так может показаться, если судить исключительно по счёту. «Манчестер» на своём поле победил крупно (4:0), но при этом большую часть встречи новый «Челси» смотрелся привлекательно.
У «синих» не всегда получался прессинг, иногда он разваливался совсем, из-за чего появлялись километры пространства, которым легко пользовались чужие полузащитники, но вообще-то гости оставили приятное впечатление.
Откуда тогда такой крупный счёт? Всё просто. «Юнайтед» пробил по воротам пять раз и забил четыре. Гости, не считая попаданий в каркас, тревожили Де Хеа семь раз – и не забили ни одного.
В любом случае стало ещё очевиднее, что «синих» ждёт очень тяжёлый сезон. Русскоязычные болельщики, правда, готовы терпеть – очевидно, к неудачам своей легенды они будут относиться гораздо толерантнее, чем к провалам Сарри.
Но бывший коуч «синих» Жозе Моуриньо такое мнение не разделяет. Фрэнк уже ответил на его критику
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«Монако» снова летит
В первом туре «монегаски», от которых вроде как собирается сбежать один из главных героев Фалькао, звонко провалились в игре с «Лионом». Многие персональные болельщики Александра Головина (и мы в том числе) надеялись, что кошмар «Монако» этим летом закончится и российский полузащитник сможет развиваться в более спокойных условиях. Но, похоже, всё было зря.
Ещё в первом тайме «Монако» осталось в меньшинстве из-за удаления Фабрегаса. Сначала испанец получил лишь жёлтую, но после использования арбитром VAR увидел перед собой красный свет. Наверное, даже хорошо, что эту встречу россиянин пропустил из-за дисквалификации.
Хотя сам Александр такого малодушия наверняка не разделяет.
Красавчик Слуцкий
После означавшего непопадание в ЛЕ проигрыша «Утрехту» в конце прошлого сезона были сомнения по поводу того, продолжит ли Слуцкий работать в Голландии, но его и братьев Березуцких оставили. И команда российского тренера мощно начала новую охоту.
Сначала была ничья с грозным «Аяксом», почти пробившимся в финал ЛЧ несколько месяцев назад. «Витесс» дважды вёл в счёте, но удержать преимущество не смог. И всё равно результат получился более чем неплохим, учитывая класс противника и тот факт, что последние минуты команда Слуцкого провела в меньшинстве.
Во втором туре «Витесс» приложил «Вилемм II», забив два мяча, и теперь располагается на шестой позиции. Для команды Слуцкого это очень витальное начало.
Хотя бывший тренер ЦСКА успевает жечь и вдалеке от футбольного поля. Он завёл инстаграм и показал, как сходил на концерт Pink.
А ещё он стебёт в комментариях своих же игроков. Например, так
Какой же
Фото: "Чемпионат"