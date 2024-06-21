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Экс-игрок ЦСКА Попов сравнил матчи Нидерланды - Франция и Италия - Испания. Команды на четверых забили один гол

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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов сравнил матчи Нидерланды - Франция и Италия - Испания на чемпионате Европы.
Фото: Getty Images
"Эта игра (Нидерланды - Франция) получилась всё-таки более динамичная и интересная, чем Испания – Италия. Там итальянцы вышли играть откровенно на ничейный результат и вообще практически не имели моментов. Испанцы смоли отчасти реализовать своё преимущество, хотя не сказать, что оно было прям колоссальное. Но они играли более смело и закономерно добились минимальной победы, путём давления заставив соперников забить в свои ворота", - поделился мнением Попов.

Во втором туре группового этапа Испания одержала минимальную победу над сборной Италии (1:0). Единственный мяч в игре был забит с помощью автогола итальянского защитника Риккардо Калафьори, который после прострела Нико Уильямса срезал футбольный снаряд в собственные ворота. В первой игре "Скуадра Адзурра" одолела сборную Албании (2:1).

В матче Нидерландов и Франции не было забито подтвержденных голов, "оранжевые" смогли один раз отличиться, но после пересмотра момента бригадой ВАР взятие ворот отменили из-за пассивного офсайда. Отметим, что pf французов не смог сыграть Килиан Мбаппе, форварда оставили на скамейке запасных, в предыдущем матче с Австрией (1:0) игрок повредил нос.

Франция и Нидерланды после ничейного результата в очном поединке занимают первое и второе место в группе D. Национальная команда Австрии благодаря победе над Польшей заработала первые три очка на турнире и занимает третью строчку. Поляки к этому моменту не смогли набрать ни одного балла и досрочно покинули чемпионат. Испанцы с шестью очками возглавляют группу В, итальянцы набрали четыре очка и расположились на втором месте. Албания и Хорватия за два матча заработали по одному очку.

Источник: "Евро-Футбол"

Чемпионат Европы Евро-2024 Сборная Италии Сборная Испании Сборная Нидерландов Сборная Франции
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