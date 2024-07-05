Гранат: мне кажется, Англия в своем скучном стиле будет продолжать добывать победы

Rusfootball.info ожиданиями по поводу четвертьфинального матча чемпионата Европы между сборными Англии и Швейцарии. Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился сожиданиями по поводу четвертьфинального матча чемпионата Европы между сборными Англии и Швейцарии.

Фото: AFP

- Мне кажется, ожидается скучный матч. Я больше делаю акцент на сборной Англии, которая сама не очень ярко играет и сопернику играть не даёт. Думаю, Швейцария в игре с Англией не сможет показать яркий футбол, как было с другими соперниками на чемпионате Европы.



- Швейцария здесь не сможет совершить сенсацию, как в матче с Италией?



- Сенсация может быть, но не думаю, что этот матч будет яркий, как предыдущий матч сборной Швейцарии. Я отталкиваюсь от силы сборной Англии, но она не показывает яркий футбол, и, мне кажется, так же, в своем скучном стиле будет продолжать добывать победы. Но при этом шансы соперников в этом матче, считаю, равны. Потому что мы видим, что сборная Швейцарии готова совершать сенсации.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info