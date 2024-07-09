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Билялетдинов: не смотрю чемпионат Европы. Ну их всех куда подальше, сборную России отстранили

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Бывший футболист "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, почему не хочет смотреть чемпионат Европы-2024.
Фото: РИА Новости
"Не смотрю чемпионат Европы, поэтому не могу сказать, кто фаворит в матче Испания - Франция. Мне все равно. На этом Евро посмотрел только одну игру Румыния - Нидерланды. Ну их всех куда подальше, сборную России отстранили, поэтому нечего там смотреть", - заявил Билялетдинов.

Напомним, ФИФА и УЕФА в 2022 году отстранили национальную команду России из всех официальных турнирах, которые проводятся под эгидой этих футбольных международных организаций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии, сегодня, 9 июля, в полуфинале сыграют сборные Франции и Испании. На следующий день свой полуфинальный матч проведут Нидерланды и Англия. Финал пройдет 14 июля в Берлине.

Источник: "РБ Спорт"

Динияр Билялетдинов Чемпионат Европы Евро-2024
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